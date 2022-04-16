На сьогодні в Одесі зареєстровані 2 600 осіб, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), з них 721 дитина.

У кожному районі Одеси створені та діють центри гуманітарної допомоги, де можна отримати продукти харчування, засоби гігієни, дитяче харчування, одяг та інше.

Проводиться робота з інформування одеситів щодо можливості надання допомоги переселенцям у проживанні в рамках державної програми Прихисток.

Контактні номери телефонів: Приморський – (068) 254 66 69 Київський – (048) 765 07 87 Суворовський – (048) 763 03 18 Малиновський – (048) 796 27 49.

Крім того, у місті діють волонтерські центри, які самостійно надають гуманітарну допомогу переселенцям. До цієї справи долучилися понад 60 благодійних фондів та громадських організацій міста.

Цілодобова обласна гаряча лінія Ми на зв’язку:

0 800 301 148 (безкоштовно)

+ 38 095-548-17-59

+ 38 093-546-56-67

+ 38 098-847-69-81

048 705-70-49

048 705-70-59

Міграційна служба Одеської області (питання відновлення втрачених документів, що посвідчують особу тощо) телефони гарячих ліній:

048 705-31-68

050-190-26-21

Фронт-офіси Центрів інтегрованих соціальних послуг (видача довідок тимчасово переміщеним особам, первинне призначення державних соціальних допомог тощо)

вул. Армійська, 9 (Приморський район), телефон гарячих ліній: 705-13-09; 705-17-22

вул. Косовська, 2Д (Малиновський район), телефон гарячих ліній: 705-10-98; 705-16-60 (68)

вул. Ак. Корольова, 9 (Київський район), телефон гарячих ліній:705-41-75 (76)

просп. Добровольського, 120А (Суворовський район), телефон гарячих ліній:705-59-82; 700-89-48

Пункти видачі наборів гуманітарної допомоги та телефони гарячих ліній:

Київський район – вул. Генерала Петрова, 8; (048) 765-07-87

– вул. Генерала Петрова, 8; Малиновський район – сквер Георгія Гамова, 3а; Одеська народна церква (048) 796-27-49

– сквер Георгія Гамова, 3а; Одеська народна церква Приморський район – вул. Рішельєвська, 18; ЗОШ № 117; (098) 984-78-57

– вул. Рішельєвська, 18; ЗОШ № 117; Суворовський район – вул. Махачкалинська, 4; ЗОШ № 22; (048) 763-03-18

Центр соціальних служб Одеської міської ради (надання соціальних послуг особам, сім’ям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, прийом евакуйованих на залізничному вокзалі )



телефон гарячої лінії: 784-92-67

психологічна допомога:

– Олена – 097-560-83-46

– Лоліта – 067-481-86-44

– Христина – 067-325-64-39

Питання пенсійного забезпечення (призначення, перерахунок пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника)

Портал ПФУ – https://portal.pfu.gov.ua/

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області

телефон гарячої лінії: 093-438-81-40

Сервісні центри:

Управління Пенсійного фонду України в Малиновському районі (№ 15)

вул. Прохоровська, 3, тел.: (048) 705-48-25, 063-211-02-42 (військовий ВОГ), тел.: (048) 705-53-99, 066-684-98-77

Відділення № 11

вул. Косовська, 2Д, тел.: (048) 730-81-19, 066-657-52-81

електронна пошта: O.Babicheva@od.pfu.go

Управління Пенсійного фонду України в Київському районі (№ 8)

вул. Ак. Корольова, 9, тел.: 095-907-10-98

електронна пошта: kivs@od.pfu.gov.ua

Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі (№ 14)

вул. В. Арнаутська, 42, тел.: (048) 722-62-17, 093-135-11-81

електронна адреса: vog14@od.pfu.gov.ua

Управління Пенсійного фонду України в Суворовському районі (№ 17)

просп. Добровольського, 125, тел.: (048) 705-11-08, 063-727-41-37

електронна адреса: vog17@od.pfu.gov.ua

Одеський міський центр зайнятості (з питань пошуку та надання роботи, обліку безробітних, подання вакансій)

вул. Ген. Петрова, 22В, режим роботи – з 09.00 до 15.00 години

телефон “гарячих ліній”: 073-261-55-15 (85)

Актуальна інформація – https://www.facebook.com/OMCZOdessa/

Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради (питання надання місцевих та державних адміністративних послуг, дозвільних документів господарської діяльності, отримання готових документів (ID-карток, закордонних паспортів (дитячих та дорослих), свідоцтва про народження)

тел.: 15-35 або 705-55-55

вул. Косовська, 2-Д,

просп. Добровольського, 106,

вул. Ак. Корольова, 9,

вул. Генерала Петрова, 22

Актуальна інформація – https://cnap.odessa.ua/

Медична допомога

Міські медустанови Одеси надають тимчасово переміщеним громадянам усю медичну допомогу нарівні з одеситами навіть без підписання декларації безкоштовно надаються консультації та всі необхідні діагностичні дослідження у рамках програми медичних гарантій.

Проводиться виписка рецептів за програмою забезпечення інсулінами та державною програмою Доступні ліки. Отримати їх можна у мережі муніципальних аптек КП Одесафарм.

Київський район:

– Фонтанська дор., 30/32;

– Фонтанська дор., 110;

– вул. Ільфа та Петрова, 63/1;

– пров. Ушакова, 9;

– вул. Шишкіна, 48/1;

– вул. Юхима Геллера, 43;

– вул. Левітана, 62;

– вул. Академіка Філатова, 7-а.Малинівський район:

– вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 2;

– вул. Болгарська, 38;

– вул. Івана та Юрія Лип, 1.

Приморський район:

– Обсерваторний пров., 8;

– вул. Маршала Говорова, 26;

– вул. Сегедська, 16;

– вул. Пастера, 56;

– вул. Торгівельна, 29/31;

– вул. Канатна, 106.

Суворівський район:

– вул. Отамана Чепіги, 54;

– вул. Академіка Воробйова, 5;

– вул. Героїв оборони Одеси, 52;

– вул. Насіння Палія, 83/1;

– вул. Насіння Палія, 88;

– вул. Академіка Заболотного, 41а;

– вул. Академіка Заболотного, 58;

– вул. Академіка Заболотного, 59/1;

– вул. Паустовського, 159;

– вул. Давида Ойстраха, 7.

Психологічна допомога