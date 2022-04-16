На сьогодні в Одесі зареєстровані 2 600 осіб, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), з них 721 дитина.
У кожному районі Одеси створені та діють центри гуманітарної допомоги, де можна отримати продукти харчування, засоби гігієни, дитяче харчування, одяг та інше.
Проводиться робота з інформування одеситів щодо можливості надання допомоги переселенцям у проживанні в рамках державної програми Прихисток.
Контактні номери телефонів:
Приморський – (068) 254 66 69
Київський – (048) 765 07 87
Суворовський – (048) 763 03 18
Малиновський – (048) 796 27 49.
Крім того, у місті діють волонтерські центри, які самостійно надають гуманітарну допомогу переселенцям. До цієї справи долучилися понад 60 благодійних фондів та громадських організацій міста.
Цілодобова обласна гаряча лінія Ми на зв’язку:
- 0 800 301 148 (безкоштовно)
- + 38 095-548-17-59
- + 38 093-546-56-67
- + 38 098-847-69-81
- 048 705-70-49
- 048 705-70-59
Міграційна служба Одеської області (питання відновлення втрачених документів, що посвідчують особу тощо) телефони гарячих ліній:
- 048 705-31-68
- 050-190-26-21
Фронт-офіси Центрів інтегрованих соціальних послуг (видача довідок тимчасово переміщеним особам, первинне призначення державних соціальних допомог тощо)
вул. Армійська, 9 (Приморський район), телефон гарячих ліній: 705-13-09; 705-17-22
вул. Косовська, 2Д (Малиновський район), телефон гарячих ліній: 705-10-98; 705-16-60 (68)
вул. Ак. Корольова, 9 (Київський район), телефон гарячих ліній:705-41-75 (76)
просп. Добровольського, 120А (Суворовський район), телефон гарячих ліній:705-59-82; 700-89-48
Пункти видачі наборів гуманітарної допомоги та телефони гарячих ліній:
- Київський район – вул. Генерала Петрова, 8; (048) 765-07-87
- Малиновський район – сквер Георгія Гамова, 3а; Одеська народна церква (048) 796-27-49
- Приморський район – вул. Рішельєвська, 18; ЗОШ № 117; (098) 984-78-57
- Суворовський район – вул. Махачкалинська, 4; ЗОШ № 22; (048) 763-03-18
Центр соціальних служб Одеської міської ради (надання соціальних послуг особам, сім’ям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, прийом евакуйованих на залізничному вокзалі )
телефон гарячої лінії: 784-92-67
психологічна допомога:
– Олена – 097-560-83-46
– Лоліта – 067-481-86-44
– Христина – 067-325-64-39
Питання пенсійного забезпечення (призначення, перерахунок пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника)
Портал ПФУ – https://portal.pfu.gov.ua/
Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області
телефон гарячої лінії: 093-438-81-40
Сервісні центри:
Управління Пенсійного фонду України в Малиновському районі (№ 15)
вул. Прохоровська, 3, тел.: (048) 705-48-25, 063-211-02-42 (військовий ВОГ), тел.: (048) 705-53-99, 066-684-98-77
Відділення № 11
вул. Косовська, 2Д, тел.: (048) 730-81-19, 066-657-52-81
електронна пошта: O.Babicheva@od.pfu.go
Управління Пенсійного фонду України в Київському районі (№ 8)
вул. Ак. Корольова, 9, тел.: 095-907-10-98
електронна пошта: kivs@od.pfu.gov.ua
Управління Пенсійного фонду України в Приморському районі (№ 14)
вул. В. Арнаутська, 42, тел.: (048) 722-62-17, 093-135-11-81
електронна адреса: vog14@od.pfu.gov.ua
Управління Пенсійного фонду України в Суворовському районі (№ 17)
просп. Добровольського, 125, тел.: (048) 705-11-08, 063-727-41-37
електронна адреса: vog17@od.pfu.gov.ua
Одеський міський центр зайнятості (з питань пошуку та надання роботи, обліку безробітних, подання вакансій)
вул. Ген. Петрова, 22В, режим роботи – з 09.00 до 15.00 години
телефон “гарячих ліній”: 073-261-55-15 (85)
Актуальна інформація – https://www.facebook.com/OMCZOdessa/
Департамент надання адміністративних послуг Одеської міської ради (питання надання місцевих та державних адміністративних послуг, дозвільних документів господарської діяльності, отримання готових документів (ID-карток, закордонних паспортів (дитячих та дорослих), свідоцтва про народження)
тел.: 15-35 або 705-55-55
вул. Косовська, 2-Д,
просп. Добровольського, 106,
вул. Ак. Корольова, 9,
вул. Генерала Петрова, 22
Актуальна інформація – https://cnap.odessa.ua/
Медична допомога
Міські медустанови Одеси надають тимчасово переміщеним громадянам усю медичну допомогу нарівні з одеситами навіть без підписання декларації безкоштовно надаються консультації та всі необхідні діагностичні дослідження у рамках програми медичних гарантій.
Проводиться виписка рецептів за програмою забезпечення інсулінами та державною програмою Доступні ліки. Отримати їх можна у мережі муніципальних аптек КП Одесафарм.
Київський район:
– Фонтанська дор., 30/32;
– Фонтанська дор., 110;
– вул. Ільфа та Петрова, 63/1;
– пров. Ушакова, 9;
– вул. Шишкіна, 48/1;
– вул. Юхима Геллера, 43;
– вул. Левітана, 62;
– вул. Академіка Філатова, 7-а.Малинівський район:
– вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 2;
– вул. Болгарська, 38;
– вул. Івана та Юрія Лип, 1.
Приморський район:
– Обсерваторний пров., 8;
– вул. Маршала Говорова, 26;
– вул. Сегедська, 16;
– вул. Пастера, 56;
– вул. Торгівельна, 29/31;
– вул. Канатна, 106.
Суворівський район:
– вул. Отамана Чепіги, 54;
– вул. Академіка Воробйова, 5;
– вул. Героїв оборони Одеси, 52;
– вул. Насіння Палія, 83/1;
– вул. Насіння Палія, 88;
– вул. Академіка Заболотного, 41а;
– вул. Академіка Заболотного, 58;
– вул. Академіка Заболотного, 59/1;
– вул. Паустовського, 159;
– вул. Давида Ойстраха, 7.
Психологічна допомога
Психологічна служба Департаменту освіти та науки Одеської міської ради надає психологічну підтримку батькам та дітям, які стали вимушеними переселенцями.
Фахівці-психологи консультують та проводять корекційні заняття, спрямовані на підтримку, емоційне розвантаження, працюють із наслідками гострої кризи.
Психологи працюють в режимі онлайн та офлайн як за основним місцем роботи, так і на волонтерських засадах.
Якщо ви потребуєте допомоги, телефонуйте за телефонами: (048) 722-07-86, 722-05-04 (з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00) або надсилайте листи на електронну адресу ocprpp@ukr.net.
Джерело: сайт м. Одеса