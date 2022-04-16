Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)НаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 52 день війни
Вбили Вбили
200 дітей
Поранили Поранили
>360 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 982 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Дніпро допомагає переселенцям: телефони гарячої лінії, адреси

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
переселенцы

Щодня до Дніпра прибувають тисячі біженців з регіонів, де відбуваються гарячі бої з російськими загарбниками.

Місто намагається прийняти, обігріти і нагодувати всіх, хто має потребу, дати їм дах.

У Дніпрі цілодобово працює гаряча лінія для переселенців:

  • 099 500 71 17
  • 097 500 71 17
  • 089 120 33 04

За цими номерами можна отримати інформацію про житло, їжу, медичну допомогу.

Їжу можна отримати на вул. Філософська, 23:

Понеділок-п’ятниця 10:30-16:30
Субота 10:30–14:00
Неділя – не працюємо.

Контактний телефон: +380971906730.

Одяг для всіх бажаючих:
Будинок профспілок, проспект Д. Яворницького, 93 з 10.00-17.00.
+380682767318, Мгер.

Одяг: школа №20, вулиця Високовольтна, 30

Дитячий одяг: школа №15, вулиця Кедріна, 53.

Інформація про житло та харчування

У Дніпрі і неподалік нього є центри, турбази, шелтери, де готові розмістити вимушених переселенців.

Про них дніпровська архітектор та волонтер Олена Варук систематизувала дані  тут.

Червоний Хрест

Телефон Дніпропетровської обласної організації Товариства Червоного Хреста України – 067-829 00 79. Тут можна дізнатися, де отримати допомогу від Червоного Хреста.

Служба розшуку Червоного Хреста України приймає звернення від тих, хто розшукує своїх близьких, за телефонами: 066 250 99 57, 096 304 43 75. І на електронну пошту: rfl@redcross.org.ua.

Автошкола

Дніпровський навчальний центр “Автошкола” дає безкоштовні уроки водіння для переселенок. З початку війни їхні інструктори з водіння допомагали біженцям переганяти їхні автомобілі з українських міст до Європи, а зараз зрозуміли, що найкраще вчити самих біженців водінню.

Читайте
Де отримати гуманітарну допомогу у Кременчуці: гарячі лінії влади та волонтерські пункти

В Автошколі запустили благодійний проект Посвідчення водія для жінок-переселенців та ВПО безкоштовно.

– Цим проектом ми хочемо допомогти жінкам, дівчатам, які покинули свій рідний будинок, але залишилися в Україні і хочуть отримати посвідчення водія, щоб якось врятувати своє життя, життя своїх дітей і бути в безпеці, – сказали організатори безкоштовних уроків водіння.

Щоб пройти безкоштовну підготовку та отримати права водія, жінкам-переселенкам потрібно заповнити форму на участь у благодійному проекті Автошколи.

Джерело: Gorod.dp.ua

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка