Щодня до Дніпра прибувають тисячі біженців з регіонів, де відбуваються гарячі бої з російськими загарбниками.

Місто намагається прийняти, обігріти і нагодувати всіх, хто має потребу, дати їм дах.

У Дніпрі цілодобово працює гаряча лінія для переселенців:

099 500 71 17

097 500 71 17

089 120 33 04

За цими номерами можна отримати інформацію про житло, їжу, медичну допомогу.

Їжу можна отримати на вул. Філософська, 23:

Понеділок-п’ятниця 10:30-16:30

Субота 10:30–14:00

Неділя – не працюємо.

Контактний телефон: +380971906730.

Одяг для всіх бажаючих:

Будинок профспілок, проспект Д. Яворницького, 93 з 10.00-17.00.

+380682767318, Мгер.

Одяг: школа №20, вулиця Високовольтна, 30

Дитячий одяг: школа №15, вулиця Кедріна, 53.

Інформація про житло та харчування

У Дніпрі і неподалік нього є центри, турбази, шелтери, де готові розмістити вимушених переселенців.

Про них дніпровська архітектор та волонтер Олена Варук систематизувала дані тут.

Червоний Хрест

Телефон Дніпропетровської обласної організації Товариства Червоного Хреста України – 067-829 00 79. Тут можна дізнатися, де отримати допомогу від Червоного Хреста.

Служба розшуку Червоного Хреста України приймає звернення від тих, хто розшукує своїх близьких, за телефонами: 066 250 99 57, 096 304 43 75. І на електронну пошту: rfl@redcross.org.ua.

Автошкола

Дніпровський навчальний центр “Автошкола” дає безкоштовні уроки водіння для переселенок. З початку війни їхні інструктори з водіння допомагали біженцям переганяти їхні автомобілі з українських міст до Європи, а зараз зрозуміли, що найкраще вчити самих біженців водінню.

В Автошколі запустили благодійний проект Посвідчення водія для жінок-переселенців та ВПО безкоштовно.

– Цим проектом ми хочемо допомогти жінкам, дівчатам, які покинули свій рідний будинок, але залишилися в Україні і хочуть отримати посвідчення водія, щоб якось врятувати своє життя, життя своїх дітей і бути в безпеці, – сказали організатори безкоштовних уроків водіння.

Щоб пройти безкоштовну підготовку та отримати права водія, жінкам-переселенкам потрібно заповнити форму на участь у благодійному проекті Автошколи.

Джерело: Gorod.dp.ua