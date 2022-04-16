Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.
16 квітня потяги по станції Київ будуть курсувати за таким розкладом:
Рейси по станції Одеса 16 квітня 2022
Рейси по станції Дніпро на 16 квітня 2022
Рейси по станції Вінниця на 16 квітня 2022
Рейси по станції Запоріжжя на 16 квітня 2022
Рейси по станції Полтава на 16 квітня 2022
Додаткові евакуаційні рейси на 16 квітня 2022
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
- 11:30 – 230/229 Харків-Пас. – Ужгород
- 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 233/234 Чоп – Дніпро
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Фото: Укрзалізниця