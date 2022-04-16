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Факти / Україна / Суспільство

Українська мова з’явилася у застосунку, що показує графік руху транспорту у Польщі

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
польща трамвай

В спеціальному застосунку Jakdojade, який у Польщі відстежує графік руху громадського транспорту з’явилася українська мова.

Jakdojade показує інформацію про графік транспорту у 40 містах країни.

Про це повідомляється на сторінці застосунку у Instagram.

Нова мовна версія підтримується як системою Android, так і IOS.

Всі, хто під’єднався до застосунку, можуть використовувати всі загальнодоступні функції, такі як розклад руху громадського транспорту, опція в режимі реального часу, планер подорожей, а також мають можливість придбати квитки на проїзд у громадському транспорті.

 

 

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Публикация от Jakdojade (@jakdojade_official)

До Польщі через війну в Україні, обстріли російських військ переїхало багато жінок з дітьми, люди похилого віку, люди з інвалідністю, які потребують особливої ​​уваги та турботи. Більшість з них не мають заощаджень, або вони опинилися у скрутному становищі через втрату майна.

Польський уряд, ухвалюючи спецзакон щодо українських мігрантів, передбачив соціальну допомогу. Особи, які мають номер PESEL, мають право на соціальну допомогу за таких самих умов, як і громадяни Польщі.

Джерело: Jakdojade

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Фото: Depositphotos

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