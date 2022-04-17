З Лозової та Барвінкового на Харківщині виїхали майже 40 тис. людей. В області триває організована евакуація, оскільки бойові дії можуть зміститися до цих населених пунктів.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

– З Лозової та Барвінкового на Ізюмському напрямку виїхали майже 40 тис. людей. Ми закликаємо прислухатися до офіційних повідомлень влади та евакуюватися, – написав Синєгубов.

Він запевнив, що влада вживає заходів безпеки з урахуванням провокацій, скоєних окупантами в Краматорську, коли ракетний удар було завдано по залізничному вокзалу, звідки збиралися евакуюватися жителі міста.

– Ми неодноразово ініціювали відкриття “зелених коридорів” із Ізюма та населених пунктів, що поряд, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією. Але, на жаль, погоджень від росіян не отримували, – зазначив голова ОВА.

Також він додав, що наразі підстав для організованої евакуації з Харкова немає.