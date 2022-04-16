За добу українська ППО уразила сім повітряних цілей ворога

15 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та силами 93-ї ОМБр Холодний Яр уражено сім повітряних цілей російських окупантів.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Через великі втрати, ворог суттєво знизив свою активність в українському повітряному просторі.
Натомість російські військові наносять постійні удари дистанційно – балістичними та крилатими ракетами.
За минулу добу було знищено:
- один літак;
- один вертоліт;
- три безпілотні літальні апарати;
- дві крилаті ракети.
– Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів. Таким чином ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши рашистам суттєвих втрат, – йдеться у повідомленні.