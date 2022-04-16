За добу українська ППО уразила сім повітряних цілей ворога

15 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та силами 93-ї ОМБр Холодний Яр уражено сім повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Через великі втрати, ворог суттєво знизив свою активність в українському повітряному просторі.

Натомість російські військові наносять постійні удари дистанційно – балістичними та крилатими ракетами.

За минулу добу було знищено:

– Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів. Таким чином ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши рашистам суттєвих втрат, – йдеться у повідомленні.