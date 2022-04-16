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Факти / Україна / Суспільство

Залужний обговорив з генералом США Міллі безпекову ситуацію в Україні

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Вони обговорили безпекову ситуацію в Україні.

Про це Залужний повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

– Провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили складну безпекову ситуацію, зокрема ведення важких боїв на рубежі Харків – Ізюм, стримування російського наступу в Луганській і Донецькій областях, критичну ситуацію довкола Маріуполя, а також ракетні обстріли по всій території України, – зазначив він.

Залужний також повідомив, що під час розмови з Міллі, він вкотре наголосив на актуальних потребах ЗСУ в озброєнні та боєприпасах для посилення оборони України.

Окрім цього, Залужний подякував американському колезі за розуміння та висловив сподівання, що завдяки підтримці партнерів Україні вдасться захиститися від ворожих нападів російських військових.

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