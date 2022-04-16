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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський розповів, що буде з тарифами на електроенергію у найближчі півроку

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
електроенергія лічильник

Тарифи на електроенергію для українців не підвищуватимуть ще нщонайменше півроку. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, громадяни, які споживають менше 250 кВт/год на місяць, продовжать платити за світло за тарифом 1,44 грн за 1 кВт/год.

– Продовжуємо щонайменше на наступні півроку дію тарифу на електрику в розмірі 1,44 за кіловат для тих, хто споживає менш як 250 кіловат. Це 80% наших громадян, — зауважив глава держави.

Також Володимир Зеленський додав, що опалювальний сезон в Україні пройшов успішно. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час. За словами президента, Україна вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону.

Наразі тариф на світло для українців залежить від того, хто та скільки електроенергії споживає. Так, споживачі, які використовують за місяць до 250 кВт/год, сплачують за електрику 1,44 грн.

Для домогосподарств, які споживають більше 250 кВт/год на місяць, тариф залишається на рівні 1,68 грн.

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Фото: Pixabay

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