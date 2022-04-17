Місто Хмельницький не так затребуване як притулок для переселенців, як Львів, наприклад. Але через нього транзитом проїжджає велика кількість тих, хто рятується від війни. Хмельниччани готові допомогти всім, хто цього потребує.

З початку війни Хмельниччина прийняла транзитом понад 220 тис. переселенців, які виїхали із зон бойових дій. Із них 100 тис. залишилися жити у регіоні.

Як дістатися до Хмельницького

Потяг. Щоденно Укрзалізниця оприлюднить розклад евакуаційних поїздів. Серед них є 2 прямих з Києва до Хмельницького регіону:

14:25 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський, він їде через Хмельницький;

23:46 – №771 Київ – Хмельницький.

Розклад щодня змінюється, тому потрібно заздалегідь визначитися яким поїздом вам їхати, а також стежити за оновленнями розкладу.

Автомобіль. Враховуйте блокпости, можливі авіаудари РФ, комендантську годину в містах України, наявність палива тощо.

З Києва найчастіше вибираються південним маршрутом, що пролягає через Вінницю. Від Вінниці до Хмельницького – 140 км. Дорога машиною від Києва до міста на Південному Бузі сьогодні займає мінімум 12 годин.

У місті

На залізничному вокзалі Хмельницького працює група волонтерів, яка допомагає переселенцям. Тут можна дізнатись, де оселитися.

Бажаючим зупинитися у місті надається транспорт: таксі, автобуси.

Штаб допомоги вимушеним переселенцям знаходиться в муніципальному кінотеатрі ім. Шевченка. Він працює цілодобово.

Окрім навчальних закладів, де можуть розміститися переселенці, у базі штабу є кілька сотень об’єктів для поселення, саме в них було розміщено більшість людей.

Кінотеатр ім. Т. Шевченка, вул. Проскурівська, 40

+380638212793,

+380979761929,

+380503764725,

+380503390122

Для потреб переселенців та працівників Штабу обладнано кілька сховищ.

У Штабі люди також отримують харчування, медичну та психологічну допомогу, працюють сурдоперекладачі.

Центр гуманітарної допомоги відкрився на базі Хмельницького обласного музично-драматичного театру ім. М. Старицького. Тут можна отримати одяг, взуття, білизну, ковдри та подушки, засоби гігієни.

Адреса: вул. Соборна, 60.

Українська телеведуча Леся Нікітюк поїхала з Києва до свого рідного Хмельницького, де з перших днів війни допомагає мирним жителям. Вона відкрила центр допомоги для біженців. Там можуть залишитися всі, хто цього потребує.

Леся каже, що у приміщенні тепло, переночувати є де. Також біженці не будуть голодними: місцеві жителі приносять продукти та готові страви.

Контакти:

Координаційний центр Лесі Нікітюк

Можу ДОПОМОГТИ @ye_dopomoha

Потрібна ДОПОМОГА @treba_dopomoha

Источник :dev.ua , Леся Нікітюк

Фото: Леся Нікітюк