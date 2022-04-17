Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.
17 квітня потяги по станції Київ будуть курсувати за таким розкладом:
Рейси по станції Одеса 17 квітня 2022
Рейси по станції Дніпро на 17 квітня 2022
Рейси по станції Вінниця на 17 квітня 2022
Рейси по станції Запоріжжя на 17 квітня 2022
Рейси по станції Полтава на 17 квітня 2022
Додаткові евакуаційні рейси на 17 квітня 2022
- 22:30 – 179/180 Дніпро – Київ-Пас
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 233/234 Чоп – Дніпро
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
- 06:00 – 201/209 Івано-Франківськ – Харків-Пас
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Фото: Укрзалізниця