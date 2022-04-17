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Факти / Україна / Суспільство

Евакуаційні потяги на 17 квітня 2022: напрямки та розклад рейсів

Юля Захарченко редакторка стрічки
Евакуаційні потяги на 17 квітня 2022: напрямки та розклад рейсів

Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.

17 квітня потяги по станції Київ будуть курсувати за таким розкладом:

  • 02:50 21/22 Трускавець – Харків-Пас
  • 04:02 2/1 Харків-Пас -Івано-Франківськ
  • 05:38 138/137 Лозова -Хмельницький
  • 06:40 60/58 Чоп – Київ-Пас
  • 08:00 722 Київ-Пас – Харків-Пас
  • 08:30 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
  • 12:06 45/46 Ужгород – Лозова
  • 12:17 885 Київ-Пас – Рівне
  • 14:07 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ
  • 14:07 749/750 Київ-Пас – Відень
  • 14:25 769/770 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський
  • 15:02 55/56 Київ-Пас – Рахів
  • 15:17 867 Київ-Пас – Гречани
  • 17:09 13/14 Київ-Пас – Солотвино
  • 17:42 790/789 Київ-Пас – Кропивницький
  • 17:42 792/791 Київ-Пас – Кременчук
  • 18:30 81/82 Київ-Пас – Ужгород
  • 19:06 44/43 Київ-Пас – Івано-Франківськ
  • 19:13 67/68 Київ-Пас – Варшава
  • 19:48 95/96 Київ-Пас – Рахів
  • 20:05 29/30 Київ-Пас – Ужгород
  • 20:12 49/50 Київ-Пас – Фастів
  • 20:21 57/59 Київ-Пас – Ворохта
  • 20:21 60/58 Київ-Пас – Чоп
  • 21:07 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
  • 21:15 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
  • 21:22 97/98 Київ-Пас – Ковель
  • 21:28 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг
  • 22:22 7/8 Київ-Пас – Чернівці
  • 22:27 46/45 Лозова – Ужгород
  • 22:37 91/92 Київ-Пас – Львів
  • 23:05 180/179 Київ-Пас – Дніпро
  • 23:18 138/137 Хмельницький – Харків-Пас
  • 23:59 139/140 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський

Рейси по станції Одеса 17 квітня 2022 

  • 14:15 26/25 Одеса-Головна – Рахів
  • 17:14 92/91 Одеса-Головна – Лозова
  • 18:22 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль
  • 18:22 38/37 Одеса-Головна – Ужгород
  • 21:31 12/11 Одеса-Головна – Львів
  • 22:03 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
  • 22:25 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас
  • 23:28 117/118 Одеса-Головна – Ізмаіл

Рейси по станції Харків на 17 квітня 2022

  • 08:20 138/137 Хмельницький – Харків-Пас
  • 08:30 753 Харків-Пас – Львів
  • 11:30 209/210 Харків-Пас – Івано-Франківськ
  • 12:06 46/45 Лозова – Ужгород
  • 14:58 17/18 Полтава Півд – Ім. Т.Шевченка
  • 19:27 795/796 Харків-Пас – Дніпро
  • 21:08 2/1 Харків-Пас – Івано-Франківськ
  • 21:26 138/137 Лозова – Хмельницький
  • 21:43 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна
  • 22:40 45/46 Ужгород – Лозова

Рейси по станції Дніпро на 17 квітня 2022

  • 04:12 92/91 Одеса-Головна – Лозова
  • 05:00 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
  • 05:57 85/86 Львів – Запоріжжя-1
  • 05:57 87/88 Ковель – Запоріжжя-1
  • 06:23 796/795 Дніпро – Лозова
  • 09:27 3/4 Львів – Запоріжжя-1
  • 14:26 41/42 Дніпро – Трускавець
  • 16:39 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ
  • 17:00 797 Дніпро – Львів
  • 17:30 232/231 Дніпро – Львів
  • 19:10 54/53 Дніпро – Одеса-Головна
  • 22:30 179/180 Кам’янське- Пасажирська – Дніпро
  • 23:26 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси по станції Вінниця на 17 квітня 2022

  • 00:28 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
  • 03:16 78/77 Вінниця – Одеса-Головна
  • 03:42 57/59 Ворохта – Київ-Пас
  • 03:42 60/58 Чоп – Київ-Пас
  • 03:54 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
  • 04:31 81/82 Ужгород – Київ-Пас
  • 04:42 50/49 Трускавець – Київ-Пас
  • 06:03 56/55 Рахів – Київ-Пас
  • 06:47 769/770 Кам’янець- Подільський – Київ-Пас
  • 07:53 715/716 Пшемисль – Київ-Пас
  • 09:16 138/137 Лозова – Хмельницький
  • 11:25 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
  • 17:20 769/770 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський
  • 17:43 85/86 Львів – Запоріжжя-1
  • 18:07 55/56 Київ-Пас – Рахів
  • 19:42 138/137 Хмельницький – Харків-Пас
  • 21:45 81/82 Київ-Пас – Ужгород
  • 23:17 49/50 Київ-Пас – Фастів
  • 23:26 57/59 Київ-Пас – Ворохта
  • 23:26 60/58 Київ-Пас – Чоп

Рейси по станції Запоріжжя на 17 квітня 2022

  • 11:30 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
  • 12:20 120/119 Запоріжжя-1 – Львів
  • 14:45 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ
  • 21:38 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси по станції Полтава на 17 квітня 2022

  • 00:02 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна
  • 00:04 138/137 Лозова – Хмельницький
  • 05:19 138/137 Хмельницький – Харків-Пас
  • 07:47 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас
  • 09:32 111/112 Львів – Харків-Пас
  • 10:41 16/15 Львів – Харків-Пас
  • 14:15 149/150 Знам’янка – Львів
  • 17:41 17/18 Полтава Півд – Ім. Т.Шевченка
  • 23:40 2/1 Харків-Пас – Івано-Франківськ

Додаткові евакуаційні рейси на 17 квітня 2022

  • 22:30 – 179/180 Дніпро – Київ-Пас
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
  • 23:30 – 233/234 Чоп – Дніпро
  • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
  • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
  • 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
  • 06:00 – 201/209 Івано-Франківськ – Харків-Пас

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

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Фото: Укрзалізниця

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