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Факти / Україна / Суспільство

Люди понад 50 днів живуть у бомбосховищах: окупанти знищують місто Попасна на Луганщині

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Попасна, Луганська область

Місто Попасна Луганської області практично зруйноване російськими загарбниками, позиційні бої не зупиняються.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, ситуація в місті нагадує Маріуполь, оскільки окупанти діють за одним сценарієм.

– Попасна – суцільна руїна. Не захопили, тому знищили. Щодня – і вдень, і вночі Попасна під ворожим вогнем. Позиційні бої не зупиняються. ЗСУ б’ють орків, а ті знаходять все нове і нове “гарматне м’ясо”, Попаснянщина всіяна трупами рашистів, яких не забирають, – повідомив голова ОВА.

Гайдай додав, що мешканці Попасної понад 50 днів живуть у бомбосховищах. Евакуація зривається майже кожного дня через постійні обстріли, доступ до міста ускладнений.

Зазначимо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 53-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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