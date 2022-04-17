Місто Попасна Луганської області практично зруйноване російськими загарбниками, позиційні бої не зупиняються.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, ситуація в місті нагадує Маріуполь, оскільки окупанти діють за одним сценарієм.

– Попасна – суцільна руїна. Не захопили, тому знищили. Щодня – і вдень, і вночі Попасна під ворожим вогнем. Позиційні бої не зупиняються. ЗСУ б’ють орків, а ті знаходять все нове і нове “гарматне м’ясо”, Попаснянщина всіяна трупами рашистів, яких не забирають, – повідомив голова ОВА.

Гайдай додав, що мешканці Попасної понад 50 днів живуть у бомбосховищах. Евакуація зривається майже кожного дня через постійні обстріли, доступ до міста ускладнений.

Зазначимо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 53-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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