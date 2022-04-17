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Факти / Україна / Суспільство

Підтримка українських дослідників – які країни готові надати допомогу

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
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Країни Європейського Союзу мобілізуються для підтримки українців, які тікають від війни в своїй рідній країні, йдеться зокрема і про заходи для науковців та дослідників.

Вони запустили портал ERA4Ukraine, де розміщена корисна інформація для цієї категорії людей.

Йдеться зокрема про працевлаштування, визнання диплома, пропозиції щодо житла, веб-підтримку та загальну інформацію.

Країни ЄС та партнери, які доєдналися:

  • Албанія;
  • Вірменія;
  • Австрія;
  • Бельгія;
  • Боснія та Герцеговина;
  • Болгарія;
  • Хорватія;
  • Кіпр;
  • Чеська Республіка;
  • Данія;
  • Естонія;
  • Фарерські острови;
  • Фінляндія;
  • Франція;
  • Грузія;
  • Німеччина;
  • Греція;
  • Угорщина;
  • Ісландія;
  • Ірландія;
  • Ізраїль;
  • Італія;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Мальта;
  • Молдова;
  • Чорногорія;
  • Нідерланди;
  • Північна Македонія;
  • Норвегія;
  • Польща;
  • Португалія;
  • Румунія;
  • Сербія;
  • Словаччина;
  • Словенія;
  • Іспанія;
  • Швеція;
  • Швейцарія;
  • Туреччина;
  • Об’єднане королівство Великої Британії.
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З початку війни в Україні світова спільнота засуджує агресивні дії Російської Федерації. Вона усіляко підтримує українців – йдеться про гуманітарну допомогу, санкції проти країни-агресора та відмову від купівлі її товарів.

Джерело: European Commission

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Фото: Depositphotos

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