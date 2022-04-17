Підтримка українських дослідників – які країни готові надати допомогу

Країни Європейського Союзу мобілізуються для підтримки українців, які тікають від війни в своїй рідній країні, йдеться зокрема і про заходи для науковців та дослідників.
Вони запустили портал ERA4Ukraine, де розміщена корисна інформація для цієї категорії людей.
Йдеться зокрема про працевлаштування, визнання диплома, пропозиції щодо житла, веб-підтримку та загальну інформацію.
Країни ЄС та партнери, які доєдналися:
- Албанія;
- Вірменія;
- Австрія;
- Бельгія;
- Боснія та Герцеговина;
- Болгарія;
- Хорватія;
- Кіпр;
- Чеська Республіка;
- Данія;
- Естонія;
- Фарерські острови;
- Фінляндія;
- Франція;
- Грузія;
- Німеччина;
- Греція;
- Угорщина;
- Ісландія;
- Ірландія;
- Ізраїль;
- Італія;
- Латвія;
- Литва;
- Люксембург;
- Мальта;
- Молдова;
- Чорногорія;
- Нідерланди;
- Північна Македонія;
- Норвегія;
- Польща;
- Португалія;
- Румунія;
- Сербія;
- Словаччина;
- Словенія;
- Іспанія;
- Швеція;
- Швейцарія;
- Туреччина;
- Об’єднане королівство Великої Британії.
З початку війни в Україні світова спільнота засуджує агресивні дії Російської Федерації. Вона усіляко підтримує українців – йдеться про гуманітарну допомогу, санкції проти країни-агресора та відмову від купівлі її товарів.
Джерело: European Commission