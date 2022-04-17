Підтримка українських дослідників – які країни готові надати допомогу

Країни Європейського Союзу мобілізуються для підтримки українців, які тікають від війни в своїй рідній країні, йдеться зокрема і про заходи для науковців та дослідників.

Вони запустили портал ERA4Ukraine, де розміщена корисна інформація для цієї категорії людей.

Йдеться зокрема про працевлаштування, визнання диплома, пропозиції щодо житла, веб-підтримку та загальну інформацію.

Країни ЄС та партнери, які доєдналися:

Албанія;

Вірменія;

Австрія;

Бельгія;

Боснія та Герцеговина;

Болгарія;

Хорватія;

Кіпр;

Чеська Республіка;

Данія;

Естонія;

Фарерські острови;

Фінляндія;

Франція;

Грузія;

Німеччина;

Греція;

Угорщина;

Ісландія;

Ірландія;

Ізраїль;

Італія;

Латвія;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Молдова;

Чорногорія;

Нідерланди;

Північна Македонія;

Норвегія;

Польща;

Португалія;

Румунія;

Сербія;

Словаччина;

Словенія;

Іспанія;

Швеція;

Швейцарія;

Туреччина;

Об’єднане королівство Великої Британії.

З початку війни в Україні світова спільнота засуджує агресивні дії Російської Федерації. Вона усіляко підтримує українців – йдеться про гуманітарну допомогу, санкції проти країни-агресора та відмову від купівлі її товарів.

Джерело: European Commission