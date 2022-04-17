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Факти / Україна / Суспільство

Приват24 знову тимчасово не працюватиме: названо причину та терміни

Юлія Соколова редакторка стрічки
Приватбанк

Сервіс інтернет-банкінгу Приват24 знову буде тимчасово недоступний для користувачів через регламентні роботи.

Як поінформували в пресслужбі ПриватБанку, черговий етап планових регламентних робіт у Приват24 відбуватиметься в ніч на понеділок, 18 квітня.

А тому сервіси будуть на паузі з 23.00 17 квітня до 8.00 18 квітня. У цей період будуть недоступні як додатки, так і веб-версія Приват24.

У фінустанові зазначають, що регламентні роботи потрібні для безпечної та якісної роботи сервісів.

– Частина сервісів буде проходити техобслуговування, тому додатки та веб-версія будуть недоступні… Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої Приват24, доки ми стабілізуємо роботу усіх сервісів, – попередили в ПриватБанку.

На час регламентних робіт:

• надіслати переказ з картки на картку можна через сайт privatbank.ua/sendmoney;

• поповнити мобільний можна за посиланням;

• сплатити за комунальні послуги можна на гарячій лінії 3700 .

Водночас у ПриватБанку запевнили, що банкомати та платіжні термінали працюватимуть без змін, а тому можна буде вільно знімати кошти та розраховуватися в торгівельних мережах.

Як відомо, востаннє система платежів Приват24 тимчасово не працювала з вечора 10 квітня і протягом 11 квітня. Причиною також були регламентні роботи.

А 31 березня у роботі застосунку Приват24 стався технічний збій: користувачі не могли авторизуватися. Проблеми з сервісом інтернет-банкінгу тоді виникли лише в деяких клієнтів банку.

Джерело: ПриватБанк

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Фото: Depositphotos

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