Перевіряється інформація щодо можливої підготовки Росією десантної морської операції в Маріуполі.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

— Протягом доби здійснювалися ворогом авіаційні удари по Маріуполю і були штурмові дії в районі морського порту. Нами ще перевіряється інформація про те, що, можливо, ворог готується до десантної морської операції.

Маріуполь стоїть. Збройні сили України потужно здійснюють оборону. Важливо, як наголосив президент, усвідомлювати роль Маріуполя зараз. По суті це щит, який боронить Україну та багато регіонів від того, щоб усі ці війська РФ, які там сконцентровані, не пішли вглиб території України.