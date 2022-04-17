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Факти / Україна / Суспільство

РФ може готуватися до висадки десанту в Маріуполі – Міноборони

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Маріуполь

Перевіряється інформація щодо можливої підготовки Росією десантної морської операції в Маріуполі.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

— Протягом доби здійснювалися ворогом авіаційні удари по Маріуполю і були штурмові дії в районі морського порту. Нами ще перевіряється інформація про те, що, можливо, ворог готується до десантної морської операції.

Маріуполь стоїть. Збройні сили України потужно здійснюють оборону. Важливо, як наголосив президент, усвідомлювати роль Маріуполя зараз. По суті це щит, який боронить Україну та багато регіонів від того, щоб усі ці війська РФ, які там сконцентровані,  не пішли вглиб території України.

Росія, скоюючи воєнні злочини, спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу.

Напередодні в ООН закликали забезпечити безперешкодний доступ до мирних жителів України, які перебувають у містах, окупованих російськими військами.

Неможливість надання гуманітарної допомоги є найбільшою перешкодою для порятунку українців, які перебувають у зруйнованих населених пунктах.

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Фото: Depositphotos

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