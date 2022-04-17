Усі знають, за яку блискавичну операцію: Неїжпапі присвоєно звання віцеадмірала

Президент України Володимир Зеленський присвоїв командувачу Військово-морських сил Збройних сил України Олексію Неїжпапі звання віцеадмірала.
Відповідний указ № 246/2022 опублікований на сайті глави держави.
— Присвоїти військове звання віцеадмірала контрадміралу Неїжпапі Олексію Леонідовичу – командувачу Військово-морських сил Збройних сил України, – йдеться в документі.
Віцеадмірал – військово-морське звання найвищого офіцерського складу флоту. Це звання вище рангу контрадмірала, але нижче адмірала. Звання віцеадмірал ВМС відповідає званню генерал-лейтенанта у сухопутних військах.
До відповідного президентського указу Неїжпапа мав звання контрадмірала.
Радниця Офісу президента Вікторія Страхова натякнула, що причиною підвищення стала зокрема ліквідація флагмана ЧФ РФ крейсера Москва.
— Й усі знають, за яку блискавичну операцію! Наш справжній козак на воді!, – зазначила Страхова у Facebook.
Флагман Чорноморського флоту РФ Москва був затоплений увечері 14 квітня. Цьому передувало влучання двох українських ракет Нептун у російське судно, коли українські безпілотники відвертали увагу крейсер.
Фото: ВМС ЗС України