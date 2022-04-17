Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)НаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 53 день війни
Вбили Вбили
202 дітей
Поранили Поранили
>361 дитину
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 982 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Усі знають, за яку блискавичну операцію: Неїжпапі присвоєно звання віцеадмірала

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олексій Неїжпапа

Президент України Володимир Зеленський присвоїв командувачу Військово-морських сил Збройних сил України Олексію Неїжпапі звання віцеадмірала.

Відповідний указ № 246/2022 опублікований на сайті глави держави.

— Присвоїти військове звання віцеадмірала контрадміралу Неїжпапі Олексію Леонідовичу – командувачу Військово-морських сил Збройних сил України, – йдеться в документі.

Віцеадмірал – військово-морське звання найвищого офіцерського складу флоту. Це звання вище рангу контрадмірала, але нижче адмірала. Звання віцеадмірал ВМС відповідає званню генерал-лейтенанта у сухопутних військах.

До відповідного президентського указу Неїжпапа мав звання контрадмірала.

Радниця Офісу президента Вікторія Страхова натякнула, що причиною підвищення стала зокрема ліквідація флагмана ЧФ РФ крейсера Москва.

— Й усі знають, за яку блискавичну операцію! Наш справжній козак на воді!, – зазначила Страхова у Facebook.

Флагман Чорноморського флоту РФ Москва був затоплений увечері 14 квітня. Цьому передувало влучання двох українських ракет Нептун у російське судно, коли українські безпілотники відвертали увагу крейсер.

Читайте
Він затонув: Данілов потролив Путіна, коментуючи долю російського крейсера Москва

Фото: ВМС ЗС України

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Офіс президента

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка