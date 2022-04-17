Усі знають, за яку блискавичну операцію: Неїжпапі присвоєно звання віцеадмірала

Президент України Володимир Зеленський присвоїв командувачу Військово-морських сил Збройних сил України Олексію Неїжпапі звання віцеадмірала.

Відповідний указ № 246/2022 опублікований на сайті глави держави.

— Присвоїти військове звання віцеадмірала контрадміралу Неїжпапі Олексію Леонідовичу – командувачу Військово-морських сил Збройних сил України, – йдеться в документі.

Віцеадмірал – військово-морське звання найвищого офіцерського складу флоту. Це звання вище рангу контрадмірала, але нижче адмірала. Звання віцеадмірал ВМС відповідає званню генерал-лейтенанта у сухопутних військах.

До відповідного президентського указу Неїжпапа мав звання контрадмірала.

Радниця Офісу президента Вікторія Страхова натякнула, що причиною підвищення стала зокрема ліквідація флагмана ЧФ РФ крейсера Москва.

— Й усі знають, за яку блискавичну операцію! Наш справжній козак на воді!, – зазначила Страхова у Facebook.

Флагман Чорноморського флоту РФ Москва був затоплений увечері 14 квітня. Цьому передувало влучання двох українських ракет Нептун у російське судно, коли українські безпілотники відвертали увагу крейсер.

Фото: ВМС ЗС України