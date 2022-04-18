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Факти / Україна / Суспільство

Допомога мешканцям звільнених територій та евакуйованим – що для них передбачено

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Допомога мешканцям звільнених територій та евакуйованим – що для них передбачено

Українські захисники звільнюють окуповані Росією населені пункти, після чого громадяни починають повертатися до своїх домівок. Водночас інші продовжують перебувати в безпечних регіонах.

Українці, що евакуювалися, живуть на звільнених територіях або у зоні активних бойових дій, зможуть отримати грошову допомогу у спеціальних центрах.

Наразі їх створюють органи місцевого самоврядування на базі ЦНАПів та в місцях евакуації.

Крім того, незабаром усі громадяни, які будуть евакуюватися, зможуть отримати швидку грошову допомогу в Укрзалізниці.

Громадянам, які повернулися до своїх домівок після звільнення території, треба пам’ятати, що вони можуть подати заяву на пошкоджене майно.

Для цього необхідно у Дії, в розділі Послуги, обрати Повідомлення про пошкоджене майно та надати усю необхідну інформацію. Вносити дані потрібно лише щодо власного житла.

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Війна в Україні триває з 24 лютого. З того часу окупанти обстріляли багато населених пунктів, продовжують вони це робити і зараз. Через це українські громадяни втратили свої домівки.

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Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Фото: Getty Images

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