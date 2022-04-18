Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Харкова на 18 квітня 2022 року. За всіма змінами в розкладі стежте на сайті https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів з Харкова

08:20 138/137 Хмельницький – Харків-Пас

08:30 753 Харків-Пас – Львів

12:06 46/45 Лозова – Ужгород

14:58 15/16 Харків-Пас – Івано-Франківськ

16:13 111/112 Харків-Пас – Львів

19:27 795/796 Харків-Пас – Дніпро

20:15 21/22 Харків-Пас – Трускавець

21:26 138/137 Лозова – Хмельницький

21:43 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна

22:40 45/46 Ужгород – Лозова

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога.

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.

Фото: Укрзалізниця