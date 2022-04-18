Люди з інвалідністю можуть не проходити огляд для подовження дії довідки

Діти та дорослі з інвалідністю під час війни в Україні можуть не проходити повторний огляд для того, щоб продовжити дію довідки.
Згідно з постановою МОЗ, яку ухвалив Кабмін, це можна зробити після скасування дії воєнного стану.
Завдяки цим змінам люди з інвалідністю матимуть доступ до необхідної допомоги, а саме:
- соціальних виплат;
- реабілітаційних послуг та допоміжних виробів (милиці, ходунки, крісла колісні, засоби інконтиненції, наприклад, памперси, катетери тощо);
- освітніх послуг;
- пільг.
Війна в Україні почалася 24 лютого. Воєнні дії значною мірою змінили життя пересічних громадян. Вони були вимушені полишити свої домівки та загалом змінити своє життя.
Йдеться і про людей з інвалідністю, серед них є і діти. Їх під час війни можна вивозити за кордон. Проте таких дітей мають обов’язково супроводжувати дорослі з відповідними дозволами та документами.
Джерело: Олена Зеленська