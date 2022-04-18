Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)НаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 54 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>362 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 982 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Люди з інвалідністю можуть не проходити огляд для подовження дії довідки

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Люди з інвалідністю можуть не проходити огляд для подовження дії довідки

Діти та дорослі з інвалідністю під час війни в Україні можуть не проходити повторний огляд для того, щоб продовжити дію довідки.

Згідно з постановою МОЗ, яку ухвалив Кабмін, це можна зробити після скасування дії воєнного стану.

Завдяки цим змінам люди з інвалідністю матимуть доступ до необхідної допомоги, а саме:

  • соціальних виплат;
  • реабілітаційних послуг та допоміжних виробів (милиці, ходунки, крісла колісні, засоби інконтиненції, наприклад, памперси, катетери тощо);
  • освітніх послуг;
  • пільг.
Читайте
Допомога переселенцям у 2022 році: як отримати виплати

Війна в Україні почалася 24 лютого. Воєнні дії значною мірою змінили життя пересічних громадян. Вони були вимушені полишити свої домівки та загалом змінити своє життя.

Йдеться і про людей з інвалідністю, серед них є і діти. Їх під час війни можна вивозити за кордон. Проте таких дітей мають обов’язково супроводжувати дорослі з відповідними дозволами та документами.

Джерело: Олена Зеленська

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка