Люди з інвалідністю можуть не проходити огляд для подовження дії довідки

Діти та дорослі з інвалідністю під час війни в Україні можуть не проходити повторний огляд для того, щоб продовжити дію довідки.

Згідно з постановою МОЗ, яку ухвалив Кабмін, це можна зробити після скасування дії воєнного стану.

Завдяки цим змінам люди з інвалідністю матимуть доступ до необхідної допомоги, а саме:

соціальних виплат;

реабілітаційних послуг та допоміжних виробів (милиці, ходунки, крісла колісні, засоби інконтиненції, наприклад, памперси, катетери тощо);

освітніх послуг;

пільг.

Війна в Україні почалася 24 лютого. Воєнні дії значною мірою змінили життя пересічних громадян. Вони були вимушені полишити свої домівки та загалом змінити своє життя.

Йдеться і про людей з інвалідністю, серед них є і діти. Їх під час війни можна вивозити за кордон. Проте таких дітей мають обов’язково супроводжувати дорослі з відповідними дозволами та документами.

Джерело: Олена Зеленська