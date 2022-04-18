Мапа атаки на Київ, хімзахист та секретні списки: що окупанти залишили під час втечі з Київщини

Ось вже кілька днів поспіль продовжується зачистка Київської області після звільнення території від російських окупантів.

Речі загарбників, знайдені після звільнення Київщини, вкотре доводять, що росіяни спроможні воювати лише з цивільним населенням.

Поліція Київської області опублікувала відео в якому детально показала та прокоментувала усі знахідки, виявлені після перебування російської армії на території області.

Перша знахідка, яка розвіює російський фейк про розміщення хімлабораторій в Україні, це костюми хімзахисту часів Другої світової війни. У маленькому мішечку розміщені старі резинові чоботи та спеціальний плащ. Виглядає смішно та моторошно.

Для зв’язку окупантам видали щось схоже на рації, але це телефон, який має спеціальну розкладну антену.

Коли загарбники відступали, залишили і “секретну” карту, яку українська поліція знайшла. На карті відмічені шляхи взяття Києва, номери підрозділів, які мали зайти до столиці та координати блокпостів.

Також на карті зазначена російська повітряна допомога, яка мала захищати окупантів з повітря.

Ще поліцією були знайдені списки військовослужбовців, які перебували на території Київщині. У списках також зазначався перелік зброї, які росіяни отримали для наступу.

Усі ці знахідки стануть доказами повномасштабного нападу та атак армії РФ на територію України, зокрема Київської області.