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Факти / Україна / Суспільство

Не стати гарматним м’ясом: Міноборони надало номер для військових РФ, які хочуть здатися

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
російські полонені військові

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр оприлюднила телефон для російських військових, які хочуть здатися у полон та таким чином зберегти своє життя.

Чиновниця оприлюднила його на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Маляр зазначила, що до міністерства звертаються російські військові з питанням – як здатися в полон і не стати гарматним м’ясом в Україні.

— Ось контакт, за яким можна дзвонити, і вам допоможуть. Прохання максимально поширити на території Росії та серед ваших російських знайомих, – зазначила вона.

Номер для російських військових, які хочуть зберегти життя:

+38 098 342 79 31

Сьогодні, 18 квітня, МВС України оприлюднили відеокадри як росіяни кидають своїх. Зокрема на Харківщині у Вільхівці та Малій Рогані на оприлюднених кадрах видно покинуті тіла російських загарбників, які залишаються лежати просто неба.

Відповідні кадри свідчать про нелюдське ставлення російської влади до своїх же громадян, яких відправили до України як гарматне м’ясо.

Джерело: Ганна Маляр

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Фото: Depositphotos

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