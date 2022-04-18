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Факти / Україна / Суспільство

Окупанти на Херсонщині захопили вишки Київстару – розслідування прокуратури

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Окупанти на Херсонщині захопили вишки Київстару – розслідування прокуратури

Російські окупанти захопили вишки мобільного оператора Київстар у Херсонській області.

Нині прокуратура Херсонщини розпочала розслідування за цим фактом.

Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни – ч. 1 ст. 438 КК України.

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– З початку вторгнення збройних сил РФ та окупації Херсонщини, ворожі збройні формування захопили об’єкти та офісні приміщення найбільшого оператора мобільного зв’язку Київстар. Наразі майно цієї критичної інфраструктури перебуває під контролем окупантів, – зазначили у прокуратурі.

У прокуратурі наголосили, що працюють, аби максимально задокументувати злочини російських загарбників.

Варто зауважити, що на території Херсонщини найбільша кількість людей користується саме послугами Київстару.

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Джерело: Прокуратура Херсонської області

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Фото: Depositphotos

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