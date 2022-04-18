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Факти / Україна / Суспільство

Окупанти навряд чи зможуть провести значний наступ найближчим часом – Інститут вивчення війни

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
армія росії

16 квітня російські військові, ймовірно, захопили порт Маріуполь.

Таку інформацію оприлюднив Інститут вивчення війни.

Російські сили та сили ДНР оприлюднили кадри, які підтверджують їхню присутність у кількох ключових місцях на південному заході Маріуполя, включаючи і сам порт.

У повідомленні також зазначається, що українські військові не покидають свої позицій біля підприємства Азовсталь, але окупанти прагнуть змусити захисників заводу капітулювати. Але українські військові не збираються здаватися та будуть давати потужний опір ворогу.

Також Інститут з вивчення війни доповів і про ситуацію на сході України.

– Російські війська продовжують скупчуватися у напрямку Ізюма та на сході України, дедалі частіше включаючи низькоякісних військовослужбовців строкової служби, паралельно з безперервними – і невдалими – невеликими атаками, – зазначається у повідомленні.

За минулу добу російські війська не захопили жодної території у напрямку Ізюма, а також у Донецькій та Луганській областях.

Повідомляється, що російські війська, які розгортаються на сході України, продовжують стикатися зі значними проблемами з моральним духом і постачанням, і, схоже, навряд чи мають намір або зможуть провести значний наступ найближчими днями.

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Фото: Depositphotos

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