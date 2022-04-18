Окупанти планують бомбардувати Азовсталь у Маріуполі радянськими авіабомбами

Окупанти готують масований удар по заводу Азовсталь у Маріуполі.

Український журналіст Артем Попов розповів про це в ефірі телемарафону, повідомляє Дзеркало тижня.

Ворог планує бомбити Азовсталь ФАБ 1000 та ФАБ 3000.

Журналіст зазначив, що в укриттях заводу сьогодні перебувають близько 1000 мирних мешканців, серед яких і багато дітей.

– Найближчим часом, а можливо, і сьогодні вночі, окупанти будуть наносити важкі удари по підприємству Азовсталь, використовуючи при цьому боєприпаси ФАБ 1000 та ФАБ 3000, – зазначив Попов.

За словами журналіста, у військових немає можливості евакуювати мирних мешканців, які знаходяться в укритті заводу.

ФАБ-3000 — це розроблена в СРСР 3000-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою, яку в основному використовують ВВС Росії.

Це важка бомба, здатна пробити бетонні споруди, укриття, укріплення, греблі та промислові споруди завдяки литому корпусу вагою 1600 кг та вибуховому заряду вагою 1400 кг.

ВПС СРСР взяли ці бомби на озброєння у 1946 році. Через вісім років з’явився новий, оновлений варіант. Останнє використання бомб ФAБ-3000 було зафіксовано під час радянської десятирічної війни у Афганістані.