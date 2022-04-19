У Мелітополі російські загарбники викрали українського війсковослужбовця з лікарні відразу після операції.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров. За його словами, в Мелітополі окупанти викрали близько 200 люлей.

– Звірства російських окупантів не закінчуються, кілька днів тому до лікарні у Мелітополі вони привезли військослужбовця ЗСУ, якого вони десь схопили, катували. Під час операції, яку проводили наші героїчні лікарі, військовослужбовець благав їх, щоб вони залишили його в лікарні. Але після проведення операції російські окупанти викрали його з лікарні. Їх звірства стають все гіршими, – сказав мер.

Мер зазначив, що вже п’ятий день у полоні перебуває 16-річний син голови Запоріжської райдержадміністрації Олега Буряка. Перемовини щодо звільнення полонених ведуться постійно, проте окупанти не хочуть відпускати наших людей.

– Під час перетину блокпосту у Василівці російські окупанти без пояснення жодних причин відібрали у дитини телефон, а потім взяли в полон. Перемовини щодо обміну і звільнення викрадених людей ведуться постійно. Такий реєстр ведеться і на базі обласної військової адміністрації, а також Офісом президента і Міністерством з реінтеграції, особисто Іриною Верещук. За це їм окрема подяка, це нелегка робота, тому що орки не хочуть відпускати наших активістів, людей і військових, – сказав він.

Федоров додав, що росіяни утримують будь-яку інформацію про полонених. Зокрема, голова Мелітопольскої районної ради Сергій Прима перебуває в полоні вже більш ніж місяць, і наразі достеменно невідомо, де він перебуває.