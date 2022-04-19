У Києві нині перебуває вже 2 млн 120 тис. людей. Кількість жителів міста збільшується, бо кияни почали повертатися додому. Проте у столиці досі зберігається загроза ракетних ударів.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко.

– Сьогодні в Києві перебуває вже 2 млн 120 тис. людей, бо багато киян, які виїжджали, вже повернулися місто. Столиця потроху оживає. Втім, ще раз наголошую: якщо у вас є можливість перебувати у безпечнішому місці – зачекайте з поверненням до столиці. Спираючись на дані військових, на останні події, ми не виключаємо, що Київ – під подальшою загрозою ракетних ударів, – наголосив очільник міста.

Він додав, що днями були вибухи у Дарницькому районі Києві.

– В Бровари теж було потрапляння ракет. Так, наші протиповітряні сили працюють добре. Але, потрапляння є. І тому гарантувати безпеку в місті ми не можемо, бо Київ був і залишається метою агресора, – заявив Кличко.

Він зауважив, що міста намагається надавати всі необхідні послуги людей. Зокрема у столиці продовжили роботу метро.

– У столиці подовжили роботу метрополітену. Тепер він працює з 6.30 до 20.00. Також скоротили інтервали між поїздами метро. Громадський транспорт, на жаль, працює поки в обмеженому режимі. Не через всі мости в місті зараз можна переїхати. Також залишається чимало блокпостів, які необхідні для оборони і безпеки в місті, – розповів Віталій Кличко.