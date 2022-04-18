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Факти / Україна / Суспільство

У Харкові закликають мешканців не виходити з укриттів протягом усього дня

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Харків обстріляний

У Харкові місцевих жителів закликали у понеділок, 18 квітня, не залишати укриттів. Адже існує висока небезпека того, що російські загарбники продовжать атакувати цивільну інфраструктуру та житлові будинки в місті.

Про ймовірність ракетних та артилерійських ударів повідомили в обласному Департаменті цивільного захисту.

Там зазначили, що російські війська продовжують безперервно обстрілювати спальні райони міста.

Тому перебувати у сховищах варто увесь час, навіть попри відсутність повітряної тривоги.

Відомо, що за останні чотири дні у Харкові від російських обстрілів 18 осіб загинули, 106 отримали поранення.

Зокрема, напередодні, 17 квітня, російські загарбники обстріляли Харків. Ворожий снаряд влучив у центральну частину міста. Внаслідок обстрілу центральної частини Харкова загинули п’ятеро людей, а ще 13 людей поранені. В місцях обстрілів працюють рятувальники.

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Фото: Depositphotos

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