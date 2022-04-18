У Києві 18 квітня наземний пасажирський транспорт змінює графік роботи та починає курсувати з 07.00 до 21.00. Орієнтовний інтервал руху автобусів – 30 хвилин, трамваїв – 15-20 хвилин. На лінії швидкісного трамвая №3 – 25 хвилин.

Із 15 квітня відновили роботу тролейбусні маршрути:

№ 11К Музей Архітектури – ст. м. Виставковий центр з інтервалом руху 20 хвилин.

№ 43К Кібцентр – ст. м. Виставковий центр з інтервалом руху 30 хвилин.

№ 45 ст. м. Виставковий центр – ст. м. Васильківська з інтервалом руху 20 хвилин.

Автобусні маршрути, у які внесені зміни:

№ 21 – через залізничну ст. Зеніт проспектом Бандери без заїзду до ст. м. Почайна;

№ 22 – від вул. Медової Південним мостом до вул. Тростянецька;

№ 24 – від вул. Лаврської до ст. м. Арсенальна;

№ 32 – від ст. м. Нивки до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовського;

№ 47 – від ст. м. Нивки до вул. Стеценка;

№ 51 – від ст. м. Червоний Хутір до моста Патона;

№ 55 – від Дарницької площі до моста Патона;

№ 57 – від ст. м. Академмістечко до Національного музею народної архітектури та побуту України;

№ 59 – від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи Троєщина;

№ 61 – від вул. Милославської до залізничної платформи Троєщина;

№ 62 – від Ботанічного саду до ст. м. Арсенальна;

№ 69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;

№ 73 – від вул. Милославської до ст. м. Героїв Дніпра через вул. Каштанову;

№ 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка;

№ 91 – вул. Анни Ахматової – Південний міст – ст. м. Голосіївська;

№ 97 – від ст. м. Святошин до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду до з/п);

№ 99 – від ст. м. Мінська до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовського;

№ 101 – через залізничну ст. Зеніт проспектом Бандери без заїзду до ст. м. Почайна;

№ 103 – від вул. Світлицького до ст. м. Академмістечко через пл. Марченка;

№ 104 – від ст. м. Харківська до житлового масиву Бортничі;

№ 114 – від вул. Милославської (вул. Радунської) до Залізничного вокзалу;

№ 115 – від вул. Заслонова до моста Патона;

№ 118 – від Політехнічного інституту до моста Патона;

№50 ТР – від вул. Милославської до Дарницької площі.

Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 тимчасово не здійснюється.

Інші маршрути працюють за постійними схемами.

Тролейбусні маршрути на 18 квітня:

№ 3 – Залізничний масив – Палац спорту;

№ 8 – вул. Смілянська – пл. Льва Толстого;

№ 9-К – вул. Кадетський Гай – Палац спорту;

№ 17 – пл. Космонавтів – пл. Льва Толстого;

№ 6-К – Мінський масив (Діагностичний центр) – вул. Сирецька;

№ 24 – вул. Північна – просп. Свободи;

№ 32-Д – вул. Північна – вул. Сирецька;

№ 34-К – вул. Північна – просп. Героїв Сталінграду – просп. Бандери;

№ 19-Д – вул. Кадетський Гай – вул. Юрія Ільєнка;

№ 42-К – пл. Космонавтів – вул. Саперно-Слобідська;

№ 27-К – ст. м. Почайна – вул. Дегтярівська.

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

Трамвайний рух:

№ 3 – ст. Ромена Ролана – ст. Старовокзальна;

№ 19 – Контрактова площа – пл. Тараса Шевченка;

№ 14 – Відрадний просп. – Контрактова площа;

№ 15 – Відрадний просп. – вул. Старовокзальна;

№ 18 – Контрактова пл. – вул. Старовокзальна;

№ 2 – просп. Корольова – ст. Ромена Ролана;

№ 8-К – ст. м. Позняки – вул. П. Усенка;

№ 22-К – вул. П. Усенка – ЗЗБК;

№ 29-К – ст. м. Бориспільска – вул. П. Усенка;

№ 33-А – вул. Макаренка (ДВРЗ) – вул. П. Усенка.

Крім того, є трамвайне сполучення на ділянці Подільське ТРЕД – Контрактова площа

За іншими маршрутами рух тимчасово не здійснюється.

4 квітня Київський метрополітен відновив сполучення через Південний міст. Зеленою гілкою поїзди метро будуть курсувати від станції Сирець до Видубичів, а також від станції Видубичі до Червоного хутора.