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Факти / Україна / Суспільство

Захід має донести Росії можливість превентивних ударів по центрах пуску ядерних ракет – Подоляк

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Михайло Подоляк

Західним країнам варто донести до Росії, що використання хімічної та ядерної зброї матиме потужну відповідь.

Світ поки не готовий визнавати те, що РФ може використати зброю масового ураження.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк під час телемарафону.

Президент уже про це казав, що нам важливо, щоб світ збагнув головне: не варто очікувати використання ядерної та хімічної зброї, а треба превентивно довести до відома Російської Федерації, що будуть потужні наслідки. Тобто матимуть місце, зокрема (можливо, я поки не готовий це казати), можливі превентивні удари по центрах звідки можуть бути запуски ядерних ракет, – зазначив радник глави Офісу президента.

Подоляк додав, що переговорний процес модерується президентом України.

– Він нам скаже, чи варто виходити з нього, чи варто продовжити. Якщо будуть знищені захисники Маріуполя та жителі міста, то переговорного процесу не буде як такого, – зазначив Подоляк.

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