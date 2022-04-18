Президент Володимир Зеленський вимагає нових санкцій проти Росії через її дії у Херсонській та Запорізькій областях України.

Він зазначив, що окупанти намагаються відірвати ці території за прикладом так званих ДНР і ЛНР, а також переводять їх в рубльову зону.

За словами глави держави, відповіддю на такі дії РФ має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем.

– Окупанти намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих ДНР і ЛНР. Переводять цю територію в рубльову зону та підпорядковують адміністративній машині Росії. Все це вимагає більшої швидкості західних держав при підготовці нового потужного санкційного пакету. Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової систем. Бо вони – це частина окупаційної машини, – сказав глава держави.

Також Зеленський наголосив на тому, що необхідність ембарго на постачання нафти з Росії зростає з кожним днем.

– Кожен у Європі та Америці вже бачить, що Росія відверто використовує енергоносії для намагання дестабілізувати західні суспільства. Російська ставка на хаос на паливних ринках не має спрацювати, – сказав він.