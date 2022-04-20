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Факти / Україна / Суспільство

Фінляндія надішле Україні додаткову військову техніку

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Фінляндія надішле Україні додаткову військову техніку

Фінляндія надасть Україні додаткову військову техніку.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Рішення про надання Україні військової техніки ухвалив президент Фінляндії Саулі Нііністе.

– На пропозицію уряду президент республіки ухвалив рішення про те, що Фінляндія направить в Україну більше військової техніки, – зазначили у Міноборони країни.

Також там додали, що не повідомлятимуть подробиць, оскільки це може зашкодити. Зокрема, оборонне відомство Фінляндії засекретило інформацію про те, яку саме техніку передадуть Україні, в які терміни тощо.

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– Більш детальна інформація про зміст, спосіб доставки або графік допомоги – не надаватиметься, щоб гарантувати, що допомога буде доставлена ​​за призначенням, – йдеться в повідомленні на сайті Міноборони Фінляндії.

У відомстві зазначили, що під час ухвалення рішення щодо додаткової допомоги Фінляндії враховувалися як потреби України, так і ресурси сил оборони.

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Джерело: Міноборони Фінляндії

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Фото: Depositphotos

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