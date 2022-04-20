Фінляндія надішле Україні додаткову військову техніку

Фінляндія надасть Україні додаткову військову техніку.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Рішення про надання Україні військової техніки ухвалив президент Фінляндії Саулі Нііністе.

– На пропозицію уряду президент республіки ухвалив рішення про те, що Фінляндія направить в Україну більше військової техніки, – зазначили у Міноборони країни.

Також там додали, що не повідомлятимуть подробиць, оскільки це може зашкодити. Зокрема, оборонне відомство Фінляндії засекретило інформацію про те, яку саме техніку передадуть Україні, в які терміни тощо.

– Більш детальна інформація про зміст, спосіб доставки або графік допомоги – не надаватиметься, щоб гарантувати, що допомога буде доставлена ​​за призначенням, – йдеться в повідомленні на сайті Міноборони Фінляндії.

У відомстві зазначили, що під час ухвалення рішення щодо додаткової допомоги Фінляндії враховувалися як потреби України, так і ресурси сил оборони.

Джерело: Міноборони Фінляндії