Фінляндія надішле Україні додаткову військову техніку

Фінляндія надасть Україні додаткову військову техніку.
Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.
Рішення про надання Україні військової техніки ухвалив президент Фінляндії Саулі Нііністе.
– На пропозицію уряду президент республіки ухвалив рішення про те, що Фінляндія направить в Україну більше військової техніки, – зазначили у Міноборони країни.
Також там додали, що не повідомлятимуть подробиць, оскільки це може зашкодити. Зокрема, оборонне відомство Фінляндії засекретило інформацію про те, яку саме техніку передадуть Україні, в які терміни тощо.
– Більш детальна інформація про зміст, спосіб доставки або графік допомоги – не надаватиметься, щоб гарантувати, що допомога буде доставлена за призначенням, – йдеться в повідомленні на сайті Міноборони Фінляндії.
У відомстві зазначили, що під час ухвалення рішення щодо додаткової допомоги Фінляндії враховувалися як потреби України, так і ресурси сил оборони.
Джерело: Міноборони Фінляндії