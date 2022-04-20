Канада відправить Україні важку артилерію. Про це у вівторок, 19 квітня, заявив прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо.

Також більше артилерійських систем на допомогу українському народу відправлять Велика Британія та Сполучені Штати.

Крім цього, США продовжують розглядати варіанти нових санкцій проти РФ. За словами представниці Білого дому Джен Псакі, обмеження можуть бути прийняті вже цього тижня.

Зазначимо, щов Україну вже почали прибувати вантажі з останнього пакету допомоги адміністрації Байдена у розмірі $800 млн. Вона включає важке обладнання – як-от 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат Howitzer і ще 300 безпілотників-камікадзе Switchblade.