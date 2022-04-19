Лише за попередній тиждень 200 осіб: у Києві збільшилася кількість п’яних водіїв

У Києві зростає кількість водіїв з ознаками алкогольного сп’яніння, яких зупиняють правоохоронці на місцевих дорогах.

За даними Патрульної поліції Києва, до міста повернулося багато мешканців та збільшилася кількість громадян у стані сп’яніння за кермом.

– Кількість водіїв з ознаками сп’яніння, яких зупиняють патрульні на дорогах столиці, зростає. Для них, очевидно, війна закінчилась. Так, за попередній тиждень патрульні виявили близько 200 водіїв з ознаками сп’яніння, – йдеться у повідомленні.

У Патрульній поліції Києва зазначили, що лише за 18 квітня правоохоронці оформили адміністративні матеріали на 27 людей, яких відсторонили від керування автомобілями.

На всіх громадян інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення та відсторонили від водіння. У Патрульній поліції нагадують, що керування автомобілем та алкоголь – несумісні речі.

Фото: Патрульна поліція Києва