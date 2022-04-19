Російські окупанти можуть влаштувати провокації на Великдень у релігійних спорудах.

Про це повідомив очільник РНБО Олексій Данілов.

Ба більше, росіяни можуть бити не лише по українських храмах, але й по церквах на території своєї країни, щоб потім у цьому звинуватити ЗСУ.

– Наша розвідка відпрацьовує ці сигнали і надає нам інформацію, з якої ми бачимо, що росіяни можуть підірвати будь-який храм у Москві або в Ростові і звинуватити в цьому нас. Ми кажемо, що це точно не наша робота. Ми храми точно підривати не збираємося, – зазначив секретар РНБО.

Він наголосив, що українські військові знищуватимуть лише ворога, і ніколи не вдарять по храму. Таке собі може дозволити винятково російська армія, адже вони не від Бога.

– Щодо храмів, особливо, коли йдеться про Великодні свята, – ми точно цим питанням займатися не будемо. Чи буде цим займатись наш ворог? Буде обов’язково, бо це їхня сутність. Для них свято чи не свято не має значення. Вони не мають відношення до Бога, – констатував Данілов.