Радник очільника МВС Вадим Денисенко заявив, що російський ворог готує провокації на Великодні свята.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

Так, у низці російських пропагандистських ЗМІ написали про “націоналістів, які на автомобілях розстрілюватимуть з мінометів православні храми у Великодню ніч”, і, мовляв, потім звинуватять у цьому російських військових.

Пропагандисти навіть знають, де саме мають відбутися такі “обстріли”.

За словами Денисенка, у Великодню ніч ніхто комендантську годину не буде скасовувати.

– Для того, щоб не було скупчення людей, не було провокацій – треба зберегти комендантську годину, – наголосив Денисенко.

Він розповів, що була інформація про те, що росіяни готували провокації на католицький Великдень. Цього вдалося уникнути, нічого не трапилося минулої неділі.

За словами Вадима Денисенка, порушників комендантської години дуже мало, адже люди у більшості розуміють, що в країні воєнний стан і “ти ризикуєш власним життям”.

Голова РНБО Олексій Данілов попередив, що окупанти можуть влаштувати провокації на Великдень не лише в українських храмах, а й на території Росії, щоб потім у цьому звинуватити ЗСУ.