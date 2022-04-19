19 квітня відділення Нової пошти працюють у тих містах, де це можливо і безпечно, через повномасштабну війну в Україні.

Так, у Хмельницькому, Тернополі та Чернівцях відкриті всі відділення Нової пошти з 8.00 або з 9.00 до 18.00.

З 5 квітня Нова пошта відновила роботу відділень у Сумах та Сумській області. Відкрито 36 відділень, які працюють з 8.00 та з 9.00. У Сумах відділення працюють щодня без вихідних.

Графік роботи у будні:

Київ – частина відділень з 8.00 до 19.00, частина – з 09.00 до 18.00.

Дніпро – з 08.00 до 19.00.

Харків – з 09.00 до 18.00.

Кам’янське та Кривий Ріг – з 8.00 до 18.00.

Павлоград – з 9.00 до 17.00, крім відділення №1, яке працює з 8.00 до 17.00.

У Львові, Запоріжжі, Одесі, Рівному, Вінниці, Житомирі, Луцьку, Ужгороді та найбільших районних містах у Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Одеській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій та Волинській областях частина відділень почала працювати на годину раніше – з 8.00. Інша частина відділень у цих населених пунктах продовжує працювати з 9.00.

Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9.00 до 16.00.

Суми – з 9.00 до 15.00.

Інші міста – з 9.00 до 17.00.

Як працює Нова пошта у суботу:

Київ, Дніпро, Харків, Кам’янське, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, Львів, Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Херсон, Чернівці, Хмельницький – з 9.00 до 18.00 (виняток – відділення №1, 2, 34 в Одесі працюють з 9.00 до 17.00)

Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9.00 до 16.00

Суми – з 9.00 до 15.00

Інші міста – з 9.00 до 17.00

Неділя – графік роботи:

Київ, Дніпро, Харків, Кам’янське, Кривий Ріг, Запоріжжя, Одеса, Львів, Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Херсон, Чернівці, Хмельницький – з 9.00 до 18.00 (виняток – відділення №1, 2, 34 в Одесі працюють з 9.00 до 17.00)

Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9.00 до 16.00

Суми – з 9.00 до 15.00

Інші міста – з 10.00 до 17.00

Які відділення працюють на 19 квітня 2022 року

Якщо ваше відправлення знаходиться в іншій області, можна зробити безкоштовну переадресацію на місце, де його зручно отримати. Для цього достатньо натиснути функцію Переадресація у трекінгу на сайті або мобільному додатку, а також вибрати відділення.

З 21 березня Нова пошта відновила тарифікацію послуг зберігання та переадресації. Посилки зберігаються безкоштовно тільки у відділеннях, що тимчасово не працюють. Також безкоштовно можна переадресувати відправлення, оформлене до 24 лютого.

Які послуги надає Нова пошта:

Отримання та надсилання посилки

Міжнародні відправлення

Поповнення мобільного

Грошові перекази

Зняття готівки з банківської картки

Крім того, на відділеннях Нової пошти можна без комісії надіслати гроші на спецрахунок Збройних сил України або благодійним організаціям Фонду Сергія Притули та Повернись живим.