Понад 6 млн українців обмежені в доступі до питної води – ЮНІСЕФ

Понад 6 млн людей в Україні мають проблеми з доступом до питної води через війну, яку розв’язала Росія проти України.

Про це повідомила ЮНІСЕФ у соціальних мережах.

За їхніми словами, в результаті інтенсивних бойових дій в Україні, що призводити до руйнування мереж водо- та електропостачання, 4,6 млн осіб в Україні мають обмежений доступ до води. В цілому близько 6 млн людей щодня ведуть боротьбу за доступ до питної води.

More than a month of intense hostilities in #Ukraine devastated #water & electricity networks, leaving over 4.6 mln ppl with limited access to water . In total, over 6 million people in Ukraine are struggling every day to have drinking water, one of the most essential human needs pic.twitter.com/sxtew1fw1d

— UNICEF Ukraine (@UNICEF_UA) April 18, 2022