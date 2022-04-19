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Факти / Україна / Суспільство

Понад 6 млн українців обмежені в доступі до питної води – ЮНІСЕФ

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Понад 6 млн українців обмежені в доступі до питної води – ЮНІСЕФ

Понад 6 млн людей в Україні мають проблеми з доступом до питної води через війну, яку розв’язала Росія проти України.

Про це повідомила ЮНІСЕФ у соціальних мережах.

За їхніми словами, в результаті інтенсивних бойових дій в Україні, що призводити до руйнування мереж водо- та електропостачання, 4,6 млн осіб в Україні мають обмежений доступ до води. В цілому близько 6 млн людей щодня ведуть боротьбу за доступ до питної води.

– Загалом понад 6 млн людей в Україні щодня борються, щоб мати питну воду, яка є однією з найважливіших потреб людини, – зазначили у міжнародному фонді.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 55-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Pexels

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