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Факти / Україна / Суспільство

В Україні бойовика “ДНР” із Прикарпаття заочно засудили до 15 років ув’язнення

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
В Україні бойовика “ДНР” із Прикарпаття заочно засудили до 15 років ув’язнення

Івано-Франківський міський суд заочно призначив бойовику “ДНР”, який поширював кремлівську пропаганду у YouTube, 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України Івано-Франківської області.

Так, уродженець Калуша, що на Івано-Франківщині, Федор Галецький прибув на окуповану частину Донеччини у серпні 2014 року, де у Горлівці приєднався до лав так званої ДНР.

Там чоловік був радіотелефоністом та брав участь у боях проти українських військових. Під час протистояння поблизу Вуглегірська Галецький отримав поранення, а в лютому-березні 2015 року лікувався у Донецьку.

– У цей період разом з російськими пропагандистами записав відеоролик, де озвучив брехливі кремлівські наративи. “Сенсаційний” сюжет за участі “ополченця з Івано-Франківська” був широко розтиражований проросійськими каналами в Youtube, – зазначили в СБУ.

На відео злочинець стверджував, що російських регулярних військ на території Донецької області немає та безсоромно заявляв, що нібито українських бійців “під дулами автоматів” змушує воювати “Правий сектор” тощо.

14 квітня суд визнав Галецького винним в участі у терористичній організації та сприянні її діяльності (частина 1 ст. 258-3 КК України). Його 15 років ув’язнення почнуть обчислюватися з моменту затримання.

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Джерело: Управління СБУ в Івано-Франківській області

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Фото: Depositphotos

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