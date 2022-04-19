На окупованих територіях Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей знаходиться понад 11 тисяч населених пунктів. Наразі від окупантів звільнили 919 населених пунктів.

Про це на брифінгу повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, у 29% деокупованих населених пунктах вже працюють органи місцевого самоврядування; у 192 працюють гуманітарні штаби.

Також в регіонах активно відновлюють системи критичної інфраструктури.

Газове постачання відновили у понад 280 населених пунктах, постачання електрики – у понад 300. Автозаправні станції запрацювали у 83 населених пунктах, медичні заклади – у 256, відділки Національної поліції – у 336, установи та закладів із надання соціальних послуг – у понад 250, відділення Укрпошти – у 74.

За словами Тимошенка, водопостачання та водовідведення відновили на 29%, а також 335 населених пунктів уже мають покриття мобільного звʼязку.

У Харківській області досі тривають бої, проте у регіоні активно працюють над відновленням інфраструктури.

– З траси M-03 від Харкова до звільненого Чугуєва вивезли 30 одиниць понівеченого військового та цивільного транспорту. Дорожники регулярно проводять аварійний ремонт автошляхів в місцях попадання ворожої артилерії, – розповів Кирило Тимошенко.

На Сумщині у майже 50 тисяч абонентів з’явилося світло. Ще залишилося під’єднати чотири населені пункти. Водою забезпечені майже 1,5 тисячі населених пунктів.

У Чернігівській області електропостачання відновили на 97%. Вода є майже у всьому регіоні, окрім Чернігова – у місті зруйновні три з п’яти водопровідних помпових станцій.

Також на Чернігівщині розміновані села Ягідне, Лукашівка, Нова Басань, Новий Биків та частково Чернігів. Триває розчищення траси М-01 від спаленої техніки окупантів, уламків від снарядів. Варто зазначити, що Чернігівській області пошкоджено понад 600 км доріг та зруйновано 20 мостів.

На півночі Житомирщини замість зруйнованих ворогом мостів збудували три тимчасові переправи: два мости через річку Ірша у місті Малин та ще один через річку Грезля між селами Народицької громади для доставки продуктів, ліків, гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 55-ту добу.

За ситуацією в регіонах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.