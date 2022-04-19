Ворог наносить відволікаючі удари в районі Харкова та Гуляйполя – Арестович

Російські загарбники розпочали активну фазу наступу на Сході України з намаганням оточити наші війська в районі Ізюма і на південь на Волноваху.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу 19 квітня.

За його словами, для цього ворог наносить відволікаючі удари в районі Харкова та Гуляйполя та продовжує спроби взяти місто Маріуполь, що йому не вдається.

Головні зусилля він зосереджує на просуванні від міста Ізюм та на оточенні міст Рубіжне, Сєвєродонецьк та Попасна.

— Ворог діє за класичною схемою військового мистецтва. Оці всі кавелерійські настриби, які були на початку війни, вони привели його до втрат і поразки під Києвом, Сумами і Черніговом. І зараз він зосереджує зусилля на те, щоб обережно прощупувати нашу оборону, а потім, якщо знаходить слабке місце, зосереджувати там зусилля. Саме це вони намагалися зробити сьогодні вночі, але у них не вийшло. Жодна спроба просунутися не вдалася, незважаючи на їхні спроби завдавати численних артилерійських, авіаційних ударів по наших захисниках, – сказав Арестович.

19 квітня окупанти продовжили активно обстрілювати Харків, зокрема Київський та Індустріальний райони. Ворог використовує реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км.

За попередніми даними, 16 людей отримали поранення, три людини загинули.