19 квітня працює 6147 відділень Укрпошти по всій Україні. Попри активну фазу бойових дій на сході країни, відділення відкриті там, де це можливо.

Враховуючи те, що графік роботи Укрпошти під час війни в Україні дещо змінився, відправити посилку в межах країни чи отримати відправлення можна в більшості областей України.

Станом на 19 квітня тимчасово не приймають відправлення у відділеннях окремих населених пунктів Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Київської, Харківської області та Криму.

На маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення. Також стала доступною послуга переадресації відправлень.

Українці, які вимушені були змінити місце проживання, тепер безкоштовно можуть переадресувати поштові відправлення на найближчі відділення.

Проте переадресація відправлень із відділень, які зараз не працюють, буде можливою тільки після врегулювання ситуації та відкриття цих відділень.

Щоб оформити переадресацію, потрібно заповнити форму на сайті.

У формі слід зазначити:

номер відправлення,

ПІБ отримувача,

індекс відділення,

куди було адресоване відправлення,

індекс відділення,

куди його потрібно доставити.

До закінчення бойових дій платити за зберігання посилок не потрібно. Усі відправлення Укрпошта приймає тільки у відкритому вигляді.

Актуальний графік роботи найближчого відділення Укрпошти можна перевірити на сайті.

Які ще послуги надає Укрпошта:

отримання пенсії та субсидії,

переказ грошей “з картки додому”,

зняття готівки через POS-термінал,

міжнародні посилки.

Також Укрпошта приймає благодійні внески на потреби ЗСУ – переказати кошти без комісії можна у всіх відкритих відділеннях.

Реквізити офіційного спеціального рахунку НБУ: UA843000010000000047330992708

Джерело: Укрпошта

Фото: Укрпошта