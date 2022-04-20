Діяла з 1995 року: Україна розірвала угоду з РФ щодо розробки ракет

Уряд України розірвав угоду з Росією щодо розробки ракет. Угода діяла з лютого 1995 року.

Про це повідомляє Ліга. Новини з посиланням на Кабінет міністрів.

На засіданні Кабміну ухвалили постанову про денонсацію угоди між урядом України та урядом РФ про співпрацю у галузі створення та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки.

Ця угода була підписана ще 8 лютого 1995 року.

– Угода є неприпустимою в умовах повномасштабної військової агресії Росії проти України, скоєння РФ злочинів проти України та її народу, геноциду українського народу, – повідомили в Кабміні.

У 1995 році угоду Україна та РФ уклали, бо планували зберегти зв’язки та співпрацю між дослідно-конструкторськими, науково-дослідними, виробничими та експлуатуючими підприємствами.

На той час, це потрібно було для спільної реалізації проектів перспективних зразків ракетної та ракетно-космічної техніки на всіх етапах її створення та експлуатації.