Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.
20 квітня потяги по станції Київ будуть курсувати за таким розкладом:
Рейси по станції Одеса 20 квітня 2022
Рейси по станції Дніпро на 20 квітня 2022
Рейси по станції Вінниця на 20 квітня 2022
Рейси по станції Запоріжжя на 20 квітня 2022
Рейси по станції Полтава на 20 квітня 2022
Додаткові евакуаційні рейси на 20 квітня 2022
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
- 11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
- 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Фото: Укрзалізниця