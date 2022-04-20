Лінія фронту статична: у США оцінили ситуацію на сході України

Сполучені Штати оцінюють, що у новому наступі на сході України Росія наразі не отримала серйозних територіальних переваг. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох високопоставлених американських чиновників.

За словами одного з них, США фіксують кілька нових атак російських військ, які, ймовірно, є певною перевіркою оборони України.

Тим не менш, лінія фронту залишається статичною, і поки що жодна велика територія не перейшла з рук у руки.

Напередодні у Маріуполі російські загарбники завдали ударів надпотужними бомбами по заводу Азовсталь. Крім того, армія РФ з артилерії і танків хаотично обстрілює житловий сектор Лівобережного району.

18 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, що армія РФ розпочала битву за Донбас, до якої довго готувалася.