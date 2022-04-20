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Факти / Україна / Суспільство

Лінія фронту статична: у США оцінили ситуацію на сході України

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Маріуполь

Сполучені Штати оцінюють, що у новому наступі на сході України Росія наразі не отримала серйозних територіальних переваг. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох високопоставлених американських чиновників.

За словами одного з них, США фіксують кілька нових атак російських військ, які, ймовірно, є певною перевіркою оборони України.

Тим не менш, лінія фронту залишається статичною, і поки що жодна велика територія не перейшла з рук у руки.

Напередодні у Маріуполі російські загарбники завдали ударів надпотужними бомбами по заводу Азовсталь. Крім того, армія РФ з артилерії і танків хаотично обстрілює житловий сектор Лівобережного району.

18 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, що армія РФ розпочала битву за Донбас, до якої довго готувалася.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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