З четверга, 21 квітня, у київському метро поїзди ходитимуть по усій червоній гілці – від Академмістечка до станції Лісова.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин.
Так, рух поїздів здійснюється:
Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Лісова;
Синя лінія: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки;
Зелена лінія: від станції Сирець до станції Червоний хутір.
Також працюють пересадкові вузли: Золоті ворота – Театральна; Площа Льва Толстого – Палац спорту.
Поїзди не зупиняються на станціях: Майдан Незалежності, Хрещатик та Кловська.
Підземні станції метро продовжують цілодобово приймати людей як укриття.
Нагадаємо, що 15 квітня, у столичному метро відновили рух обома шляхами на синій та зеленій гілках, а інтервал руху на всіх лініях скоротили до 30 хвилин.