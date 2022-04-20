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Факти / Україна / Суспільство

Метро в Києві з 21 квітня відкриє для руху всю червону гілку

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Метро Києва

З четверга, 21 квітня, у київському метро поїзди ходитимуть по усій червоній гілці – від Академмістечка до станції Лісова.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин.

Так, рух поїздів здійснюється:

Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Лісова;

Синя лінія: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки;

Зелена лінія: від станції Сирець до станції Червоний хутір.

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Також працюють пересадкові вузли: Золоті ворота – Театральна; Площа Льва Толстого – Палац спорту.

Поїзди не зупиняються на станціях: Майдан Незалежності, Хрещатик та Кловська.

Підземні станції метро продовжують цілодобово приймати людей як укриття.

Нагадаємо, що 15 квітня, у столичному метро відновили рух обома шляхами на синій та зеленій гілках, а інтервал руху на всіх лініях скоротили до 30 хвилин.

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Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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