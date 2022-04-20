Подати заяву на отримання допомоги від держави за внутрішньо переміщену дитину можуть не лише батьки, а й чітко визначений перелік громадян, які утримують неповнолітнього.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна в ефірі українського телеканалу пояснила, хто ще може зареєструвати дітей на облік ВПО. Серед них – батьки, законні представники (опікуни або піклувальники) та родичі (бабусі, дідусі, брати, сестри й інші).

– Діти можуть бути взяті на облік як внутрішньо переміщені особи. Їх можуть зареєструвати батьки. Друга категорія – це законні представники. Це опікуни, піклувальники, прийомні батьки або батьки-вихователі, – сказала міністр соцполітики України.

За словами міністра, зараз в Україні є велика кількість дітей, яких утримують родичі, а не батьки або офіційні представники.

– Тому заяву на отримання дитиною допомоги подати може родич: бабуся, дідусь, прабабуся, прадідусь, повнолітній брат або сестра, тітка, дядько, вітчим або мачуха, в яких проживає або перебуває дитина, – зазначила Марина Лазебна.

Держава оголосила про допомогу людям, яким довелося покинути свої домівки у місцях активних бойових дій в Україні. Уряд виплачуватиме внутрішньо переміщеним особам щомісячно по 2 тис. грн, а за кожну дитину – по 3 тис. грн.