У Маріуполі загинула 91-річна Ванда Об’єдкова, колишня ув’язнена нацистського концтабору в Біркенау.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив музей Аушвіц-Біркенау.

– У віці 10 років Ванда Семенівна Об’єдкова пережила німецьку окупацію, ховаючись у підвалі у Маріуполі. Через 81 рік вона померла у підвалі у тому самому місті, ховаючись від російських військ, — йдеться у повідомленні.

Хвора та виснажена в останні два тижні свого життя, 91-річна бабуся не могла навіть підвестися. Вона померла 4 квітня, але не від старості у своєму ліжку, а як жертва жахливої ​​війни 21 століття, що охопила її рідне місто.

– Мама не заслуговувала такої смерті, – крізь сльози каже дочка Об’єдкової, Лариса, через кілька годин після того, як вона разом із сім’єю прибула у безпечне місце.

Вона безпорадно спостерігала за тим, як згасало життя її матері, залишаючись поруч із нею до останнього моменту. Після смерті матері Лариса та її чоловік, ризикуючи життям, поховали Об’єдкову у громадському парку, розташованому менш ніж за кілометр від Азовського моря, серед безперервного обстрілу.

Ванда Об’єдкова народилася у Маріуполі 8 грудня 1930 року. Їй було 10 років у жовтні 1941 року, коли нацисти увійшли до Маріуполя та розпочали облаву на євреїв. Коли есесівці прийшли до будинку сім’ї та забрали матір Ванди, Марію (Міндель), дівчинці вдалося уникнути арешту, сховавшись у підвалі.

– Вона не могла кричати, це її і врятувало, – каже Лариса.

Ванда Об’єдкова одружилася в 1954 році, коли Маріуполь був відомий під радянською назвою Жданов, і провела в місті все своє життя. В останні роки вона жила із Ларисою.

– Мама любила Маріуполь, ніколи не хотіла їхати, – каже вона.

Коли на початку березня почалися обстріли та бомбардування, родина перебралася до підвалу сусіднього магазину з теплопостачання.

– Не було ні води, ні електрики, ні тепла – і було нестерпно холодно, – каже вона.

Лариса проводила весь свій час, доглядаючи за знерухомленою матір’ю, але “ми нічого не могли для неї зробити. Ми жили як тварини”, розповіла вона.

За її словами, два снайпери зайняли позиції біля найближчих джерел води, що робило кожен похід туди вкрай небезпечним, окрім бомб, що падають з неба.

За словами доньки Ванди Об’єдкової, щоразу, коли падала бомба, вся будівля тряслася, а її мама весь час говорила, що не пам’ятає нічого подібного під час Другої світової війни.

21 березня стало відомо, що у Харкові після попадання снаряда до багатоповерхового житлового будинку загинув 96-річний в’язень кількох концентраційних таборів Борис Романченко, повідомила адміністрація меморіального комплексу Бухенвальд із посиланням на його онучку. Це сталося 18 березня.

Фото: Auschwitz Memorial

Джерела: Auschwitz Memorial, Chabad