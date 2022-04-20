Подоляк закликав світових лідерів допомогти надати зелений коридор людям з Азовсталі

На 55 день війни Росія продовжує скидати на Азовсталь надпотужні антибункерні бомби часів Радянського Союзу.

Про це у Twitter написав радник Офісу президента Михайло Подоляк.

– Світ продовжує дивитися вбивство дітей у прямому ефірі та мовчати, – написав Подоляк.

Подоляк закликав релігійних та світових лідерів зупинити цей жах, адже вони мають змогу це зробити, якщо домовляться про зелений коридор.

– Інакше кров буде і на їхніх руках, – додав Подоляк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 55-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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