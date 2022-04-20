Стало відомо, кому з переселенців нададуть 2 220 грн від ООН

Міністерство соціальної політики та УВКБ ООН в Україні підписали меморандум про взаєморозуміння співпраці з підтримки переселенців.

– Метою Меморандуму є встановлення основ співпраці та координації між Сторонами з метою максимізації їх зусиль і можливостей для поліпшення реагування на потреби, що виникають у зв’язку зі збройним нападом і внутрішнім переміщенням, з фокусом на доступі до соціального захисту ВПО та інших постраждалих в результаті війни людей в Україні, – повідомили в прес-службі Міністерства.

Зокрема, цим документом, передбачається реалізація програми багатоцільової грошової підтримки всередині країни переміщених осіб, яка є додатковою мірою соціальної підтримки до будь-якої державної допомоги.

У рамках реалізації Меморандуму право на виплату додаткової грошової допомоги за рахунок коштів УВКБ ООН матимуть узгоджені з Мінсоцполітики категорії переміщених осіб всередині країни.

Розмір допомоги становитиме 2 220 грн на кожного члена сім’ї на місяць. Виплата допомоги здійснюватиметься щомісяця протягом трьох місяців шляхом зарахування коштів на банківський рахунок переселенця.

Для надання додаткової підтримки пропонується визначити пріоритетною категорією осіб, які отримують пенсію в розмірі до 3 тис. грн.

Планується, що Багатоцільова програма грошової підтримки УВКБ ООН охопить понад 200 тис. переселенців.