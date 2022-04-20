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Факти / Україна / Суспільство

У Розівці Запорізької області окупанти змусили жителів голосувати на референдумі

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
російські солдати

У Розівці Запорізької області російські окупанти, погрожуючи зброєю, змусили людей проголосувати на референдумі.

Про це розповів голова Пологівської районної державної адміністрації Артур Крупський, повідомляє УНІАН.

З 2 березня ворог окупував територію Розівської територіальної громади Пологівського району. Увесь цей час російські військові проводили так званий перепис населення та повісили прапори “ЛНР/ДНР”.

За словами Крупського, місцеве населення, переважно людей похилого віку та переселенців з Маріуполя, обманом зібрали у місцевому будинку культури.

Людям повідомили, що хочуть обговорити питання виплати пенсії та з’ясовувати їх соціально-побутові потреби.

Насправді ж людям почали розказувати про якийсь меморандум для обрання нового мера, а потім і про звернення “ДНР” про приєднання, поки не буде захоплено Запоріжжя.

– Залякані люди під дулом автоматів змушені були голосувати за незрозумілі речі, що знаходяться за рамками правового поля України. Ми знаємо, що це фейкова й підступна подія, яка несе загрозу перш за все, самим мешканцям громади. Ми знаємо, що вона незаконна. І ми ніколи не визнаємо ці події, – зазначив Крупський.

Він наголосив, що відповідну заяву вже скеровано до Служби безпеки України та поліцію.

– Ми знаємо про всіх колаборантів, які брали в цьому участь, – додав голова РДА.

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Фото: Depositphotos

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