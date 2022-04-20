Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 56 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>373 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 072 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

В Мінсоцполітики назвали середню пенсію в Україні після індексації

Ілля Нежигай редактор стрічки
пенсіонери пенсія

Після індексації пенсій за березень на 14% середній розмір пенсій становитиме 4,4 тис. грн.

Про це в ефірі телемарафону повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

– Після індексації середня пенсія в Україні стала 4,4 тис. грн, а для військових, яким ми вперше в березні проіндексували пенсії, середній розмір пенсії складає 8,5 тис. грн, – сказала вона.

За словами міністра, в Україні наразі налічується 10,7 млн пенсіонерів.

Вона додала, що за планом перерахунок для пенсіонерів, які продовжують працювати, буде відбуватись вже протягом травня та червня.

Раніше Факти ICTV розповідали, як отримати пенсію та соцвиплати під час воєнного стану.

Читайте
Стало відомо, кому з переселенців нададуть 2 220 грн від ООН

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка