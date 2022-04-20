Після індексації пенсій за березень на 14% середній розмір пенсій становитиме 4,4 тис. грн.

Про це в ефірі телемарафону повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

– Після індексації середня пенсія в Україні стала 4,4 тис. грн, а для військових, яким ми вперше в березні проіндексували пенсії, середній розмір пенсії складає 8,5 тис. грн, – сказала вона.

За словами міністра, в Україні наразі налічується 10,7 млн пенсіонерів.

Вона додала, що за планом перерахунок для пенсіонерів, які продовжують працювати, буде відбуватись вже протягом травня та червня.

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